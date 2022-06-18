Задержаны отдававшие приказы об обстреле жителей ЛНР украинские командиры

Задержаны два командира вооруженных сил Украины (ВСУ), отдававшие приказы об обстреле домов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом говорится 18 июня на сайте Следственного комитета (СК) России.

«Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении старшего офицера на батарее 115 отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба Вооруженных сил Украины лейтенанта Ильи Масличенко и военнослужащего 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины старшего матроса Евгения Вахненко», — отметили в ведомстве.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»). Как отметили в СК, с24 февраля по 3 марта Масличенко отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов и мест общего пользования в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах. В итоге были разрушены частные дома, объекты инфраструктуры, среди которых спортивный комплекс, детский сад и гостиница «Мир».

4 марта Вахненко из вверенного ему автомата АК-74 выстрелил в мирного жителя поселка Волонтеровка Донецкой Народной Республики, в результате чего он скончался. Масличенко и Вахненко задержаны, с ними проводятся следственные действия.

28 мая следователи установили личности еще нескольких командиров ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса.

Было возбуждено еще семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

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