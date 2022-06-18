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Алиханов: Литва прекратит транзит санкционных товаров в Калининград по железной дороге

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Литовские железные дорогие уведомили власти Калининградской области о прекращении с 18 июня транзита большого перечня товаров, поступающих через территорию Литвы. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил в своем Telegram-канале глава Калининградской области Антон Алиханов.

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По его мнению, вопрос имеет гуманитарный характер, а действия Литвы стали попыткой экономического удушения области. Как он уточнил, грузовая компания LTG Cargo заявила, что руководствуется пояснением Еврокомиссии по действию запретов, предусмотренных регламентом ЕС от 31 июля 2014 года. Ранее калининградский транзит был исключением в одном из пакетов антироссийских санкций.

Транзит прекращается в полночь 18 июня, в Калининградскую область не поступит от 40 до 50% номенклатурных грузов.

«Якобы они получили разъяснения от Европейской комиссии, что на запрещенные к ввозу в ЕС товары не распространяется разрешение, на основе которого транзит осуществлялся ранее», — заявил губернатор российского региона.

Поставка дополнительных судов на линию Усть-Луга — Балтийск поможет решить проблему, отметил он. Начата работа с российскими федеральными ведомствами, чтобы получить разъяснения от Европейской комиссии, уточняет «Газета.Ru».

По мнению Алиханова, Литва нарушила правила свободного транзита в Калининградскую область и из нее.

«Мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств», — подчеркнул он.

Последствием действий Литвы, вероятнее всего, станет удорожание логистики. В итоге регион будет вынужден обратиться за субсидированием перевозок к федеральному центру.

9 апреля Алиханов указал, что запрет Евросоюза на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией не коснется транзита грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Транзит из России в Калининградскую область — это внутринациональный транзит, напомнил он.

Запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Однако он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

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