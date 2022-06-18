Европа начала использовать запасенный на зиму газ из-за проблем с поставками

Европа вынуждена тратить зимние запасы газа из-за снижения поставок из России, сообщает Bloomberg.

Агентство напомнило, что поставки российского топлива затронули Италию, Германию, Францию и Австрию. В результате запасы в подземных газовых хранилищах Европы начали сокращаться. По данным аналитиков, запасы снизились на 1 п.п., хотя для лета характерно, наоборот, пополнение ПХГ с расчетом на зиму.

Согласно пессимистическому прогнозу Wood Mackenzie Ltd., Европа может столкнуться с тем, что не сможет накопить достаточные запасы к началу отопительного сезона. В таком случае газ закончится уже к январю.

Проблемы с поставками наблюдаются на фоне снижения перекачки через «Северный поток». 14 июня «Газпром» заявил, что сокращает поставки из-за невозврата компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». В компании Siemens отметили, что Канада, где производился ремонт турбин, не отдает их из-за антироссийских санкций. В настоящее время власти Германии и Канады обсуждают возможные пути решения проблемы.

16 июня стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций. Вопрос о том, когда вернутся турбины Siemens, представитель Кремля переадресовал «Газпрому».