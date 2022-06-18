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Алиханов: Литва частично запрещает транзит грузов в Калининградскую область

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в пятницу, 17 июня, сообщил о частичном запрете Литвы железнодорожного транзита грузов в регион.

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«Это серьезный гуманитарный вопрос и это попытка экономического удушения нашего региона», — отметил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам главы правительства области транзит прекращается в полночь 18 июня. Ограничения затронули попали от 40 до 50% номенклатурных грузов

«Якобы они получили разъяснения от Европейской комиссии, что на запрещенные к ввозу в ЕС товары не распространяется разрешение, на основе которого транзит осуществлялся ранее», —заявил Алиханов.

Как подчеркнул губернатор, для решения проблемы потребуется поставка дополнительных судов на линию Усть-Луга — Балтийск. В настоящей момент ведется работа с российскими федеральными ведомствами, чтобы получить разъяснения от Европейской комиссии.

«Мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств. Это нарушение правил свободного транзита в и из Калининградской области», — заключил Алиханов.

Он указал, что при этом возрастет стоимость логистики, поэтому, скорее всего, придется обращаться за федеральной помощью.

9 апреля Алиханов указал, что запрет Евросоюза на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией не коснется транзита грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Транзит из России в Калининградскую область — это внутринациональный транзит, соответственно, ограничения не касаются ни железнодорожного, ни автомобильного транспорта.

Запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Однако он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

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