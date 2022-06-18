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Майк Тайсон раскрыл причину авиадебоша с нападением на пассажира

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Фото: Global Look Press/PPE/face to face
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Макс Тайсон раскрыл подробности инцидента в самолете, когда он набросился и избил пассажира, пишет 17 июня The Sun.

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«Я был неправ, этого не должно было произойти, но случилось: я повел себя, как избалованный пацан. Я не должен был этого делать, но я был раздражен, устал, под кайфом и взбешен. Ерунда случается. Я не хотел никому причинять боль», — цитирует Тайсона издание.

Инцидент в самолете компании JetBlue, который должен был лететь из Сан-Франциско во Флориду, произошел 21 апреля. В салоне сидевший за Тайсоном пассажир настойчиво пытался заговорить с ним. Боксер просил того прекратить его доставать, но тот не останавливался. Тогда Тайсон ударил назойливого фаната и покинул салон.

Позже прокурор округа Сан-Матео решил не предъявлять Тайсону обвинения после заявления избитого. В СМИ также проходила информация, что потерпевший был пьян и провоцировал бывшего чемпиона.

55-летний Железный Майк ушел из профессионального бокса в 2005 году и сейчас управляет империей каннабиса.

В ноябре 2020 года он провел сенсационный бой вничью с 53-летним Роем Джонсом-младшим в течение восьми выставочных раундов.

26 октября 2021 года, сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу Тайсон планирует провести бой в начале 2022 года. Соперником Тайсона в предстоящем поединке называли Джейка или Логана Пола. Оба блогера уже дебютировали в боксе.

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