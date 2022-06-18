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Токаев: Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в пятницу 17 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик Нур-Султаном вряд ли возможно.

Как подчеркнул Токаев, если право наций на самоопределение будет реализовано, то вместо 193 стран, входящих в состав Организации Объединенных Наций (ООН), возникнет более 500 или 600 государств.

«Мы обязательно используем новые возможности. И станем еще сильнее»
Самые важные цитаты из выступления Путина на ПМЭФ

«Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — пояснил он.

Казахстий президент указал на наличие противоречий в уставе ООН. В нем закреплено право народов на самоопределение, но в то же время говорится о неприкосновенности территориальной целостности государств.

Ранее в этот день координатор группы по связям Госдумы и сирийского парламента Дмитрий Саблин заявил, что президент Сирии Башар Асад начал процедуру официального признания ДНР и ЛНР.

11 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ведутся переговоры о возможности признания республики другими странами. Он подчеркнул, что есть страны, которые к этому готовы.

В настоящий момент независимость ДНР и ЛНР признают Россия, Абхазия и Южная Осетия.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения ДНР и ЛНР, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля президент России подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР.

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