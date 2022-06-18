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В даркнете нашли предложения по вывозу украинцев в Польшу за $15 тыс.

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolyenko
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В даркнете заметили объявления для граждан Украины, которым предлагают помочь пересечь границу с Польшей за $15 тыс. б этом стало известно в субботу, 18 мая.

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Вывоз украинцев в Польшу
Вывоз украинцев в Польшу
Фото: ИЗВЕСТИЯ
photo_2022-06-18_05-25-42
Вывоз украинцев в Польшу
Вывоз украинцев в Польшу
Фото: ИЗВЕСТИЯ
photo_2022-06-18_05-50-27
Вывоз украинцев в Польшу
Вывоз украинцев в Польшу
Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Мы приглашаем вас покинуть территорию Украины и добраться до Польши! Цена — $15 тыс.! Вас доставят и перевезут наши люди. Как с нами работать: 1. Вы вносите депозит в размере $15 тыс. 2. Сообщаете нам, где вы находитесь. 3. Наши люди заберут вас и перевезут через границу. 4. Перечислите нам ваш депозит за услуги. 5. Оставьте отзыв на сумму $15 тыс. — один человек плюс ребенок до 16 лет», — говорится в объявлении.

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22 мая на Украине продлили срок военного положения в стране еще на три месяца — до 23 августа 2022 года. Оно было введено 24 февраля. Его действие подразумевает в том числе запрет жителям Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет на выезд за пределы страны.

21 мая украинцы составили петицию об отмене запрета на выезд из страны военнообязанных мужчин. Документ за три дня собрал более 25 тыс. подписей для его рассмотрения украинским президентом Владимиром Зеленским. 11 июня Зеленский отверг петицию, заявив, что планирует отменить ограничения лишь после окончания действия военного положения.

30 мая советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за деньги. По его словам, ситуация на Украине затянется надолго, поэтому стране нужны силы. А тот, кто хочет выехать за пределы страны, должен внести для этого $3–5 тыс.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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