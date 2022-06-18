Западные СМИ отреагировали на выступление Путина на ПМЭФ

Выступление президента России Владимира Путина 17 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвало оживленную реакцию и дискуссию в западных СМИ.

Итальянская газета Corriere Della Sera написала о том, что объявление российского лидера об окончании однополярного мира стало исходной и весьма неожиданной предпосылкой к основной теме выступления. Обозреватели отметили сравнение Евросоюза с «американской колонией», которая действует вопреки интересам своих граждан, и предложение лидера РФ другим государствам «освободиться от западного ига». Не обошла газета стороной утверждения Путина о бесполезности западных санкций в борьбе с Россией, сравнив их с «пенальти», а также причинах наступающего мирового кризиса в области продовольствия.

Испанское издание La Nacion назвало его речь «вызывающей» и «воинственной», также особо выделив слова российского президента о конце однополярного мира.

The Wall Street Journal, анализируя тезис Путина о «безумии» и вреде антироссийских санкций для Запада, подметила, что эти слова нашли отклик в том числе и у европейских политиков, приводя в пример премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Европейские страны уже нанесли серьезный удар по собственной экономике. Прямые потери [Евросоюза] от санкционной лихорадки могут превысить $400 млрд в год… Страны еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, и их инфляция высока», — цитирует его газета.

Наконец, отклик у западных журналистов нашли слова российского лидера о том, что многополярный мир будет поддерживаться «сильными и суверенными» государствами, о чем написал португальский портал Publico.

«Очевидно, что правила и сущность нового мирового порядка будут диктовать сильные и суверенные государства. Все остальные «обречены оставаться бесправными колониями», — приводит его слова издание.

Владимир Путин выступил с речью 17 июня на на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В своем выступлении он затронул тему антироссийских санкций, перспективы развития русской экономики и внешней политики и изменение геополитических реалий.

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