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Пользователи Twitter поддержали ответ Путина на слова Байдена о виновнике инфляции в США

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Американские пользователи социальной сети Twitter обсудили ответ президента РФ Владимира Путина об инфляции в США, который он дал американскому лидеру Джо Байдену на Петербургского международного экономического форуме.

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Так юзер под ником ElectionWiz привел цитату Путина: «Концепция «путинской инфляции» на Западе рассчитана на тех, кто не умеет читать и писать». Другие пользователи поддержали высказывание главы российского государства.

«Правильно. И отсутствие критического мышления тоже», — прокомментировал cpat3188.

«Я называю их неграмотными. Путин не ошибается», — заявил kylenabecker.

«[Он] только что описал четверть [населения] Америки», — выразил свое мнение ThatDude3210.

BrickSuit разместил изображение с улыбающимся актером Морганом Фрименом и подписью: «Он прав, ты знаешь».

Критике подвергся сам Байден, а также вице-президент США Камала Харрис.

«Камала: не умеет читать. Байден: не умеет писать (без плагиата). Да, всё сходится», — написал PeetzNVidiya.

Ранее, 14 июня, президент заявил о наличии у него простого плана по борьбе с крупнейшей за 40 лет инфляцией и ростом цен на газ. Первый пункт в нем — «смягчить путинское повышение цен на газ».

15 июня проведенный Reuters/Ipsos опрос показал, что рейтинг общественного одобрения президента США снижается, он опустился до 39%. Этот показатель приближается к самому низкому значению за всё время его пребывания на посту президента.

16 июня телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы действующего президента США. Он предложил вспомнить праймериз будущего президента, на которых тот заявлял, что «покончит с ископаемым топливом» и «не собирается уступать» в этом вопросе.

17 июня издание USA Today совместно с аналитическим центром Suffolk Poll опубликовали исследование, по результатам которого подавляющее большинство (71%) американцев считают, что США движутся по неверному пути. Согласно опубликованным данным, действия Байдена на посту лидера государства не одобряют 47% опрошенных, при этом 39% — поддерживают. Издание сообщает, что негативное отношение американцев к работе властей обусловлено экономическими проблемами в стране, отражающимися на жизни обывателей.

10 июня Bloomberg сообщил, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. По данным агентства, скорее всего, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.

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