На заводе в Шанхае в результате взрыва возник пожар

На нефтехимическом предприятии по производству этиленгликоля в китайском Шанхае, в субботу, 18 июня, произошел мощный взрыв, а затем начался пожар.

По информации Shanghai Daily, ЧП случилось на заводе Shanghai Petrochemical.

Видео возгорания появилось в Сети. На кадрах видны огромные языки пламени и черный дым, поднимающийся в небо.

Данных о пострадавших не поступало, детали происшествия уточняются.

В октябре 2021 года четыре человека погибли, еще трое получили травмы в результате взрыва на химическом заводе «Нэймэнгу чжунгаохуагун», расположенном в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Инцидент произошел в цехе окисления.