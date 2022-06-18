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Сенатор Пушков упрекнул Запад в неспособности ощущать «подлинные угрозы»

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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В западных столицах утратили «ощущение подлинных угроз», заявил в пятницу, 17 июня, сенатор Алексей Пушков.

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«Увлеченные Украиной евролидеры подзабыли, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Европы для 99% европейцев вообще перестанет иметь какое-либо значение. Как и большая часть того, что ныне волнует Европу. Но в западных столицах давно утратили ощущение подлинных угроз», — написал он в Telegram-канале.

Так Пушков прокомментировал предупреждение синоптиков о надвигающейся аномальной жаре в европейских странах. Станет ли эта угроза приоритетной для глав государств Евросоюза на фоне внимания к ситуации вокруг Украины — вопрос дискуссионный, считает политик.

Ранее, 15 июня, Пушков отметил, что поточный метод введения антироссийских санкций администрацией США не имел эффекта, а наоборот, нанес вред Вашингтону и его союзникам. Это означает, что ограничительные меры были плохо просчитаны, а негативный эффект для самих США не был предусмотрен.

16 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что попытки Соединенных Штатов Америки задушить Россию посредством санкций не сработали, что признают международные эксперты, в том числе из США.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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