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Генерал ВСУ Карпенко заявил о потере 50% тяжелых вооружений в ходе спецоперации

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Около 50% техники потеряла украинская сторона в ходе спецоперации России по защите Донбасса. Об этом в интервью журналу National Defence рассказал командующий логистикой украинских сухопутных войск Владимир Карпенко.

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«Я говорю только о тяжелых вооружениях. На сегодняшний день мы имеем примерно от 30 до 40, а иногда до 50% потерь оборудования в результате активных боевых действий», — сказал Карпенко.

Он также сообщил, что в числе потерь Украины примерно 1300 боевых машин пехоты (БМП), 400 танков и 700 артиллерийских систем, а для прикрытия линии фронта необходимо 40 бригад, каждая из которых включает 100 БМП, 30 танков и 54 артиллерийские системы.

Заявляя о боевых потерях Украины, Карпенко просил у правительства США направить в страну еще больше вооружений, в частности, артиллерии и артиллерийских снарядов, а также то, «что действительно может дать ей преимущество». Речь шла о высокоточном оружии большой дальности и вооруженных беспилотниках Predator.

Ранее, 10 июня, газета The Independent со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что украинские войска несут значительные потери. Они уступают российским войскам в соотношении двадцать к одному в артиллерии и сорок к одному в боеприпасах.

16 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о договоренности между представителями стран Запада прекратить поставки Украине штурмовых самолетов и танков.

25 мая украинский посол в Берлине заявил, что правительство Германии затягивает процесс одобрения поставок вооружений Киеву. Он отметил тогда, что разочарован новостью о том, что обещанные 15 установок Gepard будут доставлены только в июле. Германия могла бы поставить Украине не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 — из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1, отмечал он.

Американский постпред при НАТО Джулианна Смит отметила, что список запрашиваемых Украиной вооружений постоянно меняется, что приводит к трудностям для США и их союзников в обеспечении Киева военной помощью.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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