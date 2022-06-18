Американцы восхитились ответом президента России Путина на слова Байдена об инфляции в США

Пользователи социальной сети Twitter из США отреагировали на слова президента России Владимира Путина в ответ на заявления лидера Штатов Джо Байдена об инфляции в стране.

Так, человек под псевдонимом ElectionWiz привел слова Владимира Путина, которые тот сказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Концепция «путинской инфляции» на Западе рассчитана на тех, кто не умеет читать и писать», — сказал российский президент, прокомментировав слова Байдена о причине рекордной инфляции в США, которой, якобы, является «путинское повышение» цен.

Среди комментаторов словами «Правильно. И отсутствие критического мышления тоже» выделился пользователь под ником cpat3188.

Человек под ником markodman написал: «К сожалению, есть много образованных неграмотных людей, которые считают, что Путин вызвал все проблемы».

В комментариях под постом критике подвергся Байден, вице-президент США Камала Харрис, про которую написали: «Камала: не умеет читать. Байден: не умеет писать (без плагиата). Да, всё сходится».

15 июня проведенный Reuters/Ipsos опрос показал, что рейтинг общественного одобрения президента США снижается, он опустился до 39%. Этот показатель приближается к самому низкому значению за всё время его пребывания на посту президента.

10 июня Bloomberg сообщил, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. По данным агентства, скорее всего, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.