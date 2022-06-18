Bloomberg: страны Европы начали использовать зимние запасы газа из-за сокращения поставок

Коммунальные предприятия Европы вынуждены использовать предназначенные для пика зимнего сезона запасы газа из-за сокращения его поставок. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщило агентство Bloomberg.

Издание приводит слова главы отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона о том, что подобное не должно происходить в сезон закачки голубого топлива, поэтому такой расклад провоцирует тревогу на рынке. Также это может сказаться на ценах.

Снижение поставок газа в Европу связано с тем, что «Газпром» решил уменьшить пропускную способность участка «Северного потока» из-за проблем с ремонтом газотурбин Siemens. Эта мера коснулась Австрии, Германии, Италии, Чехии и Франции.

Агентство сообщает, что по имеющимся у него данным, с начала апреля запасы газа в хранилищах этих стран сократились вдвое. При этом еще один важный источник газовых поставок в Европу — крупный завод компании Freeport LNG по производству сжиженного природного газа в США, который был отключен после взрыва и пожара 8 июня, возобновит работу только в конце 2022 года, при этом сократив объемы экспорта на 18%.

16 июня стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Тогда регулятор назвал решением проблемы компенсацию нехватки объема ресурсов из других источников.

В компании «Газпром» 15 июня рассказали, что в связи с запланированной на июль инспекцией прокачку газа по «Северному потоку – 1» приостановят на срок в две недели. Тогда же стало известно о сокращении поставок газа по трубопроводу из-за невозврата компанией Siemens Energy газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая» и выявленной технической неисправности двигателей.

В тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Siemens Energy сообщило, что немецкий концерн не сможет вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за введенных антироссийских санкций.