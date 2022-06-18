Литва прекратит железнодорожный транзит санкционных грузов в Калининград с 00:00 18 июня. Об этом в своем Telegram-канале в пятницу, 17 июня, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Он рассказал, что об этом уведомили Литовские железные дороги, хотя никаких разъяснений Европейской комиссии по этому поводу власти региона не получали.

«Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том, что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов РФ большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции», — сообщил Алиханов в видеообращении.

Алиханов рассказал, что под запрет попадает 40-50% грузов, перевозившихся между регионами РФ и Калининградской областью. Среди них важные для строительства и производства готовой продукции товары.

Европейский союз через Литву предпринял попытку «экономического удушения региона», передает оценку Алиханова «Газета.Ru». По его словам, в условиях действия запрета потребуется срочно поставлять новые суда на паромную линию Усть-Луга — Балтийск, что потребует помощи федеральных властей.

В апреле сообщалось, что запрет Европейского союза на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией не коснется транзита грузов с основной территории РФ в Калининградскую область, так как это внутринациональный транзит, поэтому ограничения не касаются железнодорожного и автомобильного транспорта.

Запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Однако он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Страны Запада стали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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