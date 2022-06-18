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Алиханов: Литва прекратит транзит санкционных товаров в Калининград по железной дороге

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Литва прекратит железнодорожный транзит санкционных грузов в Калининград с 00:00 18 июня. Об этом в своем Telegram-канале в пятницу, 17 июня, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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Он рассказал, что об этом уведомили Литовские железные дороги, хотя никаких разъяснений Европейской комиссии по этому поводу власти региона не получали.

«Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том, что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов РФ большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции», — сообщил Алиханов в видеообращении.

Алиханов рассказал, что под запрет попадает 40-50% грузов, перевозившихся между регионами РФ и Калининградской областью. Среди них важные для строительства и производства готовой продукции товары.

Европейский союз через Литву предпринял попытку «экономического удушения региона», передает оценку Алиханова «Газета.Ru». По его словам, в условиях действия запрета потребуется срочно поставлять новые суда на паромную линию Усть-Луга — Балтийск, что потребует помощи федеральных властей.

В апреле сообщалось, что запрет Европейского союза на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией не коснется транзита грузов с основной территории РФ в Калининградскую область, так как это внутринациональный транзит, поэтому ограничения не касаются железнодорожного и автомобильного транспорта.

Запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Однако он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Страны Запада стали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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