Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил о необходимости развития отношений с Боснией и Герцеговиной
Мир
Дополнительные силы сирийской армии направлены на линию соприкосновения
Экономика
Специализирующийся на технике Apple магазин CStore может закрыться
Экономика
Глава ВТБ назвал доллар самым мощным оружием Запада
Мир
Скончался французский актер Жан-Луи Трентиньян
Авто
Глава «АвтоВАЗа» допустил выпуск заводом электросамокатов
Экономика
Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России
Мир
Британский премьер Джонсон снова прибыл в Киев
Экономика
Посол Бахрейна заявил о внедрении системы «Мир» в королевстве
Авто
Мантуров рассказал о планах возродить автобренды «Волга» и «Победа»
Мир
Армения поблагодарила Россию за содействие в урегулировании ситуации в Карабахе

Клинтон назвала победу Трампа на выборах условием выхода США из НАТО

Хиллари Клинтон считает, что США вышли бы из НАТО в случае переизбрания Трампа президентом
0
Фото: Global Look Press/CNP/Democratic National Convention
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США вышли бы из НАТО, если бы Дональд Трамп победил на выборах президента страны в 2020 году, заявила в беседе с Financial Times 18 июня бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Все на одного: в США растет недовольство политикой Байдена
Американцы всё больше критикуют своего президента за рост инфляции, разгул преступности и действия в отношении Украины

«Если бы Трамп победил в 2020 году, он бы вышел из НАТО — я в этом не сомневаюсь», — уверена она.

Клинтон добавила, что Трамп наверняка будет снова баллотироваться на пост в 2024 году, так как он собрал около $130 млн для финансирования своих поездок по стране и выступлений перед сторонниками.

«Даже не знаю, кто бросит ему вызов из республиканцев на праймериз», — сказала соперница Трампа по предвыборной гонке.

Экс-госсекретарь заверила, что не собирается более претендовать на пост главы государства, но уверена, что за него поборется нынешний хозяин Белого дома Джо Байден.

Бывший президент США и бизнесмен Дональд Трамп 13 июня заявил об угрозе его будущим попыткам принять участие в выборах американского президента со стороны комитета конгресса, расследующего обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года.

В конце мая Трамп в очередной раз намекнул на желание выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Об этом он заявил на съезде Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне (штат Техас).

7 апреля в интервью изданию The Washington Post Трамп заявил, что его решение баллотироваться в президенты в 2024 году будет исходить из состояния его здоровья. При этом он подчеркнул, что в настоящее время находится «в добром здравии».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022