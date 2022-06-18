Клинтон назвала победу Трампа на выборах условием выхода США из НАТО

США вышли бы из НАТО, если бы Дональд Трамп победил на выборах президента страны в 2020 году, заявила в беседе с Financial Times 18 июня бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

«Если бы Трамп победил в 2020 году, он бы вышел из НАТО — я в этом не сомневаюсь», — уверена она.

Клинтон добавила, что Трамп наверняка будет снова баллотироваться на пост в 2024 году, так как он собрал около $130 млн для финансирования своих поездок по стране и выступлений перед сторонниками.

«Даже не знаю, кто бросит ему вызов из республиканцев на праймериз», — сказала соперница Трампа по предвыборной гонке.

Экс-госсекретарь заверила, что не собирается более претендовать на пост главы государства, но уверена, что за него поборется нынешний хозяин Белого дома Джо Байден.

Бывший президент США и бизнесмен Дональд Трамп 13 июня заявил об угрозе его будущим попыткам принять участие в выборах американского президента со стороны комитета конгресса, расследующего обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года.

В конце мая Трамп в очередной раз намекнул на желание выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Об этом он заявил на съезде Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне (штат Техас).

7 апреля в интервью изданию The Washington Post Трамп заявил, что его решение баллотироваться в президенты в 2024 году будет исходить из состояния его здоровья. При этом он подчеркнул, что в настоящее время находится «в добром здравии».