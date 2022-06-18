Bloomberg рассказало о начале использования Европой газовых запасов на зиму

Сокращение поставок российского природного газа вынудило европейские страны использовать топливо из резервных хранилищ, предназначенных для потребления в пик зимнего сезона. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщило агентство Bloomberg.

По словам главы отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона, такое не должно происходить в сезон закачки и вызывает тревогу на рынке. Кроме того, это может сказаться на ценах.

Снижение поставок затронуло Францию, Италию, Австрию и Германию и связано с вынужденным решением «Газпрома» уменьшить пропускную способность своего участка «Северного потока» из-за проблем с ремонтом газотурбин Siemens.

По данным агентства, запасы в подземных хранилищах этих стран уже сократились вдвое с начала апреля. Также подчеркивается, что сокращение поставок из России совпадает с отключением на крупном заводе по производству сжиженного природного газа в США, еще одном важном источнике поставок в Европу. Это означает, что в течение нескольких месяцев из-за Соединенных Штатов будет поступать меньше топлива.

Согласно негативному прогнозу компании Wood Mackenzie Ltd., в случае полной остановки «Северного потока» Европе к началу отопительного сезона не удастся достичь уровня запасов газа, установленного Евросоюзом, и топливо в хранилищах будет исчерпано уже к январю.

Ранее в этот день федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что сокращение поставок по трубопроводу «Северный поток» затрагивает также передачу газа в Австрию, Францию и Чехию.

16 июня стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Тогда регулятор назвал решением проблемы компенсацию нехватки объема ресурсов из других источников.

В компании «Газпром» 15 июня рассказали, что в связи с запланированной на июль инспекцией прокачку газа по «Северному потоку – 1» приостановят на срок в две недели. Тогда же стало известно о сокращении поставок газа по трубопроводу из-за невозврата компанией Siemens Energy газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая» и выявленной технической неисправности двигателей.

В тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Siemens Energy сообщило, что немецкий концерн не сможет вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за введенных антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций. Вопрос о том, когда вернутся турбины Siemens, представитель Кремля переадресовал «Газпрому».