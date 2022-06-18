Синоптики пообещали кратковременный дождь в Москве и области 18 июня

Переменная облачность, кратковременный дождь и до 23 градусов тепла ожидают москвичей в субботу, 18 июня. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 21 до 23 градусов выше нуля, ночью — до +10 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от 18 до 23 градусов в дневное время суток и до +7 градусов — в ночное.

Ожидается ветер северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Накануне, 16 июня, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал отсутствие жары в Москве до конца недели. Температурные показатели составят от 20 до 25 градусов выше нуля, что является «нормальным летом в московском исполнении».

До этого, 14 июня, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила об антициклоне на текущей неделе, который обеспечит температуру +30 градусов. По ее словам, такая погода в точности соответствует климатическим нормам