Американцы оценили ответ Путина на слова Байдена об инфляции в США

Пользователи социальной сети Twitter из США оценили ответ президента России Владимира Путина на слова президента США Джо Байдена об инфляции в Штатах.

Американцы обсудили приведенную пользователем под ником ElectionWiz цитату Путина с Петербургского международного экономического форума: «Концепция «путинской инфляции» на Западе рассчитана на тех, кто не умеет читать и писать».

Таким образом российский лидер прокомментировал слова Байдена о том, что рекордная за 40 лет инфляция в США — это «путинское повышение» цен.

Пользователь под ником cpat3188 прокомментировал цитату Путина словами: «Правильно. И отсутствие критического мышления тоже».

Другой человек под ником markodman высказался: «К сожалению, есть много образованных неграмотных людей, которые считают, что Путин вызвал все проблемы».

Третий пользователь с ником Brick_Suit разместил изображение с улыбающимся актером Морганом Фрименом и подписью: «Он прав, ты знаешь».

Критике подвергся и сам Байден, а также его вице-президента Камалу Харрис. Человек под никнеймом PeetzNVidiya, в частности, написал: «Камала: не умеет читать. Байден: не умеет писать (без плагиата). Да, все сходится».

17 июня издание USA Today совместно с аналитическим центром Suffolk Poll опубликовали исследование, по результатам которого подавляющее большинство (71%) американцев считают, что США движутся по неверному пути. Согласно опубликованным данным, действия Байдена на посту лидера государства не одобряют 47% опрошенных, при этом 39% — поддерживают. Издание сообщает, что негативное отношение американцев к работе властей обусловлено экономическими проблемами в стране, отражающимися на жизни обывателей.

15 июня проведенный Reuters/Ipsos опрос показал, что рейтинг общественного одобрения президента США снижается, он опустился до 39%. Этот показатель приближается к самому низкому значению за всё время его пребывания на посту президента.

16 июня Телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы действующего президента США. Он предложил вспомнить праймериз будущего президента, на которых тот заявлял, что «покончит с ископаемым топливом» и «не собирается уступать» в этом вопросе.

10 июня Bloomberg сообщил, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. По данным агентства, скорее всего, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.

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