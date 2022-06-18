Президент Казахстана Токаев назвал маловероятным признание независимости ДНР и ЛНР

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) являются квазигосударствами и Казахстан вряд ли признает их независимость, заявил Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня.

«Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал он.

Токаев подчеркнул, что основой современного международного права является устав ООН, однако два принципа в нем стали противоречить друг другу.

«Два принципа ООН пришли в противоречие — это целостность государства и право нации на самоопределение. Эти принципы противоречат друг другу, есть разные трактовки. Отцы-основатели ООН этот момент в свое время видимо не учли, а возможно и специально внесли как компромисс», — цитирует Токаева «Газета.Ru».

В этот же день на ПМЭФ выступил президент России Владимир Путин и заявил, что спецоперация РФ по защите Донбасса стала вынужденным действием со стороны России. Он подчеркнул, что РФ не готова забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году, в нем причина сегодняшних проблем.

Также он указал на то, что спецоперация России с юридической точки зрения полностью соответствует международному праву.