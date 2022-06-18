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Скворцова заявила о начале третьей фазы исследований «Конвасэла» в конце лета

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в пятницу, 17 июня, сообщила о возможном старте в конце лета третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 «Конвасэл».

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Она также отметила, что ФМБА планирует организовать международные исследования препарата, в том числе в центрах других стран.

«Мы работаем над этим. Сейчас такое согласование получили от руководителей некоторых стран», — уточнила ТАСС в кулуарах Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава медико-биологического агентства, не уточнила, о каких государствах идет речь.

Ранее, 15 апреля, в ФМБА заявили, что после окончания третьей фазы клинических исследований «Конвасэл» могут начать использовать для прививки пожилых людей.

18 марта Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину «Конвасэл» от ФМБА. В опубликованной инструкции препарата указано, что его можно применять людям в возрасте от 18 до 60 лет. Отмечается, что вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день.

В тот же день пресс-служба ведомства сообщила о намерении выпускать в будущем до 30 млн двухкомпонентных доз нового препарата.

Ранее, 2 февраля, Вероника Скворцова заявила, что новая вакцина хорошо переносится и не вызывает аллергию. Кроме того, отмечается спрос экспортеров на препарат, разработанный агентством.

Так, 14 апреля, сообщалось, что «Конвасэл» планируют выпускать в Никарагуа.

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