Дипломаты назвали необоснованными обвинения России в «бряцании ядерным оружием»

Россия настроена на сотрудничество ради проведения Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и надеется на здравый смысл Соединенных Штатов Америки. Об этом в пятницу, 17 июня, говорится в Telergram-канале российского посольства в США.

«Надеемся, что Вашингтону и его союзникам хватит политической воли и здравого смысла поставить интересы сохранения ДНЯО выше конъюнктурных целей. Россия настроена на сотрудничество со всеми заинтересованными странами», — сказано в сообщении.

Дипломаты также подчеркивают, что считают необоснованными «инсинуации» западных стран по поводу якобы возникших в результате специальной военной операции России по защите мирных жителей Донбасса рисков для ядерных объектов на украинской территории и обвинения в «бряцании ядерным оружием».

Таким образом в посольстве ответили на опубликованную 16 июня на сайте Госдепа статью специального представителя по ядерному нераспространению А.Шейнмана, посвященную ДНЯО и подходам США к предстоящей в августе десятой Обзорной конференции по Договору.

Дипломаты отмечают, что, исходя из слов Шейнмана, Вашингтон планирует поднять на площадке вопросы, не относящиеся к проблемам ДНЯО, что является «серьезной ошибкой», которая усугубит и так непростую задачу по укреплению режима нераспространения.

6 мая российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. Он напомнил, что Россия никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерного противостояния.

В этом же разговоре российский посол заявил, что Соединенные Штаты Америки поставили под угрозу основы контроля над вооружениями, заморозив диалог с Россией по вопросу стратегической стабильности. При этом российская сторона готова возобновить общение по соответствующей проблематике, когда США будут готовы к этому диалогу.