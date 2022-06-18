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Источник сообщил о покинувших завод «Азот» через проходную мирных жителях

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Двое мирных жителей вышли со второй проходной завода «Азот» в Северодонецке в пятницу, 17 июня, сообщил «Известиям» источник.

Выходные данные: почему сорвалась эвакуация мирных жителей с территории «Азота»
«Известия» побывали в Северодонецке, где продолжаются бои за промышленную зону города

Информация о состоянии граждан, которые сумели покинуть комбинат, уточняется.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что некоторые боевики стали выходить с территории комбината «Азов» и сдаваться в плен. В целях безопасности сдающихся их численность и личности не называются.

Ранее в этот день Марочко рассказал, что в промышленной зоне «Азота» закрепились подразделения РФ и ЛНР. Он подчеркнул, что есть успехи, но продвижение затрудняет тот факт, что украинские войска используют инфраструктуру завода в своих целях — прикрываются цистернами, в которых находятся ядохимикаты и взрывчатые вещества.

«Известия» опубликовали кадры промышленной зоны комбината, снятые с высоты птичьего полета. На них видны разрушения.

Украинские боевики блокированы на территории «Азота» с 16 июня, когда власти ЛНР сообщили, что военнослужащие республики смогли попасть на территорию предприятия.

Минобороны РФ организовывало гуманитарные коридоры для спасения гражданских лиц на «Азоте», однако 15 июня украинские боевики сорвали выход по нему мирных жителей. По информации журналиста «Известий» Алексея Полторанина, тогда оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина.

В Донбассе идет спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе ухудшилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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