Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса доставили 100 т очередной партии гуманитарной помощи жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области недалеко от российской границы. Об этом в субботу, 18 июня, сообщило Минобороны РФ.

На первый взгляд мирная жизнь здесь идет своим чередом, и ничто не напоминает о боевых действиях. Только иногда на остановке или в окрестных дворах можно наткнуться на неразорвавшийся снаряд одной из украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Грузовики с гуманитарным грузом движутся быстро, поскольку колонна из нескольких машин — слишком заметная для противника цель. И любая остановка или даже небольшое промедление небезопасны. Города и села, в которые поступает гуманитарная помощь, освобождены российскими военнослужащими. Партии продовольствия сюда приходят регулярно. Процесс распределения груза становится всё более централизованным. В первую очередь необходимой помощью из России обеспечиваются семьи с детьми, а также пожилые люди и инвалиды.

Гуманитарка поступает жителям Харьковской области со всей России, и не только от крупных предприятий. В составе мука, рис, рыбные и мясные консервы, соль, сахар, подсолнечное масло и прочее. Больше других в такой поддержке нуждаются окрестные села. Многие из них находятся неподалеку от мест боевых действий, и часто подвергаются артиллерийским обстрелам украинских боевиков. Удары кассетных и фугасных снарядов уничтожают инфраструктуру, повреждают и рушат жилые дома, гибнут мирные люди. Однако жители верят, что рано или поздно бои закончатся, а города и села смогут вернуться к прежней, мирной жизни.

Ранее, 16 июня, военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили гуманитарную помощь жителям одного из освобожденных населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Гумпомощь жителям ДНР оказали адресно. В ходе акции нуждающимся раздали около тысячи продуктовых наборов, в которые вошли мука, крупы, макаронные изделия, сахар, соль, растительное масло, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, сливочное масло и чай.

5 июня российские солдаты привезли гумпомощь в освобожденные населенные пункты Харьковской области. Груз раздали семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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