Власти Литвы сообщили руководству Калининградской области о сокращении железнодорожного транзита грузов из других российских регионов, сообщил губернатор Антон Алиханов в видеоролике, размещенном в его Telegram-канале в пятницу, 17 июня.

«Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том, что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов РФ большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции. Якобы, мы не видели эти разъяснения, но якобы они получили разъяснения от Европейской комиссии», — сообщил он.

Алиханов пояснил: под запретом оказались 40-50% номенклатуры грузов, которые перевозились между регионами РФ и Калининградской областью. Среди них — строительные материалы, цемент, металлы и другие важные для строительства и производства готовой продукции товары.

Губернатор Калининградской области представил и официальное обращение АО «LTG Cargo» — железнодорожной компании Литвы.

«Согласно пояснения Европейской комиссии по действию запретов, предусмотренных Регламентом (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014 г. об ограничительных мерах в связи с действиями России... в случае, когда по Регламенту запрещается «передавать» (англ. «transfer») определенные товары или технологии, этот запрет распространяется также на товары и технологии, которые перевозятся из Российской Федерации в Калининградскую область Российской Федерации (или из Калининградской области Российской Федерации в Российскую Федерацию), т.е. перевозимых транзитом через территорию Литовской Республики», — говорится в уведомлении.

Ранее калининградский транзит в одном из пакетов санкций находился в списке исключений. Теперь ЕС через Литву предпринял попытку «экономического удушения региона», приводит «Газета.Ru» оценку Алиханова. По его словам, в условиях действия запрета потребуется срочно поставлять новые суда на паромную линию Усть-Луга — Балтийск, над чем власти региона начали сотрудничество с федеральными ведомствами.

Глава региона признал, что последствием запрета транзита может стать повышение стоимости логистики. В этом случае может потребоваться за субсидированием перевозок от федерального центра, добавил он.

Алиханов в апреле сообщал, что запрет Евросоюза на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией не коснется транзита грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Транзит из России в Калининградскую область — это внутринациональный, поэтому ограничения не касаются ни железнодорожного, ни автомобильного транспорта.

Запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Однако он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Страны Запада стали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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