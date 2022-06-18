Коммунальщики приступили к восстановлению электросетей Мелитополя

Работники коммунальных служб Мелитополя в Запорожской области в ходе подготовки к зиме приступили к профилактике и восстановлению электрических сетей в жилом секторе города. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил директор городского коммунального предприятия «Жилмассив» Андрей Хрущ.

Отмечается, что в каждом доме Мелитополя составлен график проведения профилактических осмотров всех распределительных щитов, которые продлятся до сентября текущего года

В качестве примера работы коммунальщиков Хрущ привел одну из заявок жильцов, которые сообщили о запахе гари из щитовой.

«Оперативно выехала аварийная служба. Жильцы проявили бдительность. Своевременное устранение данной проблемы обезопасило от более глобальных проблем. Было прослаблено соединение двух кабелей, которое привело к нагреванию этих проводов и могло привезти к возгоранию. Ребята оперативно приехали и устранили проблему», — рассказал он.

По его словам, особое внимание уделяется состоянию электрических сетей в «Авиагородке», где в феврале из-за боевых действий была обесточена котельная, и вся нагрузка по отоплению квартир легла на электрические сети.

«Компания «Жилмассив» берет на себя обязательство, чтобы жители городка без препятствий и аварий смогли войти в отопительный сезон 2022-2023 годов», — подытожил Хрущ.

Ранее, 14 июня, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов заявил, что территория Запорожской области в перспективе будет полноценно освобождена от украинских националистов. Он пояснил, что реализация заявленных планов необходима из соображений безопасности, так как даже при условии, что в регионе «хоть где-то будет оставлен маленький кусочек» под контролем киевского режима, угроза террористической опасности сохранится.

Украинские националисты продолжают пытаться дестабилизировать обстановку в регионе. Так, 12 мая украинские неонацисты совершили теракт в Мелитополе, в результате которого пострадали два человека.

Часть Запорожской области российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к России. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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