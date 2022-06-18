Реклама
Прямой эфир
Мир
Дополнительные силы сирийской армии направлены на линию соприкосновения
Экономика
В Минстрое заявили о возможном запуске льготной ипотеки на следующей неделе
Экономика
Специализирующийся на технике Apple магазин CStore может закрыться
Экономика
Глава ВТБ назвал доллар самым мощным оружием Запада
Мир
Скончался французский актер Жан-Луи Трентиньян
Авто
Глава «АвтоВАЗа» допустил выпуск заводом электросамокатов
Экономика
Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России
Мир
Британский премьер Джонсон снова прибыл в Киев
Экономика
Посол Бахрейна заявил о внедрении системы «Мир» в королевстве
Авто
Мантуров рассказал о планах возродить автобренды «Волга» и «Победа»
Мир
Армения поблагодарила Россию за содействие в урегулировании ситуации в Карабахе
Сюжет:

Додик заверил Путина в нежелании БиГ присоединяться к санкциям

0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Босния и Герцеговина (БиГ) не хотела присоединяться к антироссийским санкциям, заявил сербский член президиума (БиГ) Милорад Додик на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня.

«По санкциям Сербия остается на своей принципиальной позиции»
Посол России в республике Александр Боцан-Харченко — о том, почему Белград, разделяя позицию западных стран по Украине, не присоединяется к экономическому давлению на РФ

Путин отметил, что из-за присоединения европейской страны к санкциям есть некоторые сложности в двусторонних контактах, но они продолжаются и будут развиваться.

«К сожалению, в современных условиях с Боснией и Герцеговиной у нас есть определенные сложности, связанные с присоединением к санкциям, но мы знаем вашу позицию и высоко ее ценим. Несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются и будут развиваться, особенно с теми, кто хочет поддерживать эти отношения. А вы, насколько я знаю, как раз относитесь к таким людям», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Ранее в этот день член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что санкции БиГ против России стали бы абсурдом, так как Москва является гарантом Дейтонских соглашений. По его мнению, единого мнения по антироссийским санкциям в руководстве страны не будет.

Еще в марте Додик интервью «‎Известиям»‎ говорил, что Босния и Герцеговина не будет вводить санкции против Москвы и закрывать свое воздушное пространство для российских самолетов.

В тот же день Путин выступил с речью на пленарном заседании юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума, в которой дал оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике. В частности, он затронул тему антироссийских санкций, введенных западными странами, подчеркнув, что они носят безумный и бездумный характер и заявил, что нынешние мировые экономические проблемы являются результатом системных ошибок администрации США и бюрократии ЕС.

Кроме того, он констатировал окончание эпохи однополярного мира и сообщил, что России удалось подавить инфляционный всплеск, возникший в 2022 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022