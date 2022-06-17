Украинский генерал сообщил о потере примерно половины тяжелых вооружений

Потери тяжелых вооружений Украины в ходе российской спецоперации по защите Донбасса составили приблизительно 50% техники. Такие цифры назвал командующий логистикой украинских сухопутных войск Владимир Карпенко в интервью журналу National Defence.

«Я говорю только о тяжелых вооружениях. На сегодняшний день мы имеем примерно от 30 до 40, а иногда до 50% потерь оборудования в результате активных боевых действий», — отметил он.

По информации Карпенко, в числе украинских потерь около 1300 боевых машин пехоты (БМП), 400 танков и 700 артиллерийских систем.

Кроме того, он озвучил число необходимой для прикрытия линии фронта техники: 40 бригад, каждая из которых включает 100 БМП, 30 танков и 54 артсистемы.

Ранее, 15 июня, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что украинские боевики ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». По его словам, в среднем потери украинской армия в сутки составляет около 200–500 человек убитыми.

Однако эта информация не совпадает с данными, предоставленными 15 июня председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли. Согласно им, ежедневно на Украине гибнет примерно 100 военнослужащих, а около 100–300 военнослужащих покидают поле боя из-за ранений.

14 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «болезненных» потерях армии страны. По его словам, такая ситуация сложилась в Северодонецке и во всех городах рядом. Кроме того, Вооруженные силы Украины несут серьезные потери и в Харьковской области.

10 июня газета The Independent со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что украинские войска несут значительные потери. Они уступают российским войскам двадцать к одному в артиллерии и сорок к одному в боеприпасах.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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