В результате украинских обстрелов был поврежден участок трассы Москва — Симферополь

Участок трассы Москва — Симферополь был поврежден в результате обстрелов города Васильевка Запорожской области со стороны Украины. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«Повреждено дорожное полотно. Оболочка от снаряда прямо в асфальте», — заявили ТАСС в ведомстве.

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