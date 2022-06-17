В результате украинских обстрелов был поврежден участок трассы Москва — Симферополь
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- В результате украинских обстрелов был поврежден участок трассы Москва — Симферополь
Участок трассы Москва — Симферополь был поврежден в результате обстрелов города Васильевка Запорожской области со стороны Украины. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.
«Повреждено дорожное полотно. Оболочка от снаряда прямо в асфальте», — заявили ТАСС в ведомстве.
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