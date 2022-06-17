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Алиханов сообщил о запрете Литвой транзита ряда товаров в Калининградскую область

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Литовские ж\д уведомили Калиниградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза, с 18 июня. Такое заявление 17 июня сделал губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

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Он выпустил видеообращение, в котором рассказал о новых санкционных мерах литовской железнодорожной компании, а также приложил официальное уведомление от нее.

«АО «LTG Cargo» информирует что, согласно пояснения Европейской комиссии по действию запретов, предусмотренных Регламентом (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014 г. об ограничительных мерах в связи с действиями России... в случае, когда по Регламенту запрещается «передавать» (англ. «transfer») определенные товары или технологии, этот запрет распространяется также на товары и технологии, которые перевозятся из Российской Федерации в Калининградскую область Российской Федерации (или из Калининградской области Российской Федерации в Российскую Федерацию), т.е. перевозимых транзитом через территорию Литовской Республики», — говорится в уведомлении.

Алиханов назвал новые меры Литвы попыткой «удушить» Калининградскую область. Он также отметил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита.

9 апреля Алиханов сообщил, что запрет Евросоюза на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией не коснется транзита грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Дело в том, что транзит из России в Калининградскую область —это внутринациональный транзит, соответственно, ограничения не касаются ни железнодорожного, ни автомобильного транспорта.

Запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Однако он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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