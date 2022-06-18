Военный РФ из «Града» уничтожил артиллерию и 20 боевиков в ходе спецоперации

Минобороны в субботу, 18 июня, сообщило о новых примерах героизма и мужества российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Во время наступления на позиции украинских националистов гвардии сержант Сурэн Бальчунас, действуя в составе экипажа боевой машины реактивной системы залпового огня «Град», точным огнем подавил атаку артиллерии противника, уничтожив пять единиц вражеских артиллерийских систем и около 20 боевиков. Смелые и самоотверженные действия Бальчунаса способствовали стремительному наступлению российских войск, и привели к взятию стратегически важного участка местности под свой контроль.

Рядовой Динар Имангулов в составе группы десантировался с вертолета на стратегически важный аэродром и сразу вступил в бой с превосходящими силами противника за взятие под контроль КПП аэродрома. Солдат лично принимал участие в блокировании критически важных объектов аэродрома и разгрузке боеприпасов под минометно-артиллерийским и снайперским огнем, а также доставке снарядов и продовольствия на позиции. Закрепившись на аэродроме, Имангулов развернул и ввел в действие узел связи, на котором нес круглосуточное боевое дежурство, тем самым обеспечивая бесперебойное ведение передачи информации. Действия рядового позволили группе тактического десанта выполнить задачу и выдавить врага с аэродрома.

Продвигаясь по маршруту, экипаж танка под командованием старшего сержанта Павла Малахова обнаружил группу националистов, вооруженных гранатометами, а также имеющих в распоряжении два танка Т-64. Завязался бой. Проявив смекалку, Малахов приказал увести свой танк с линии огня в тыл, а потом стремительно зайдя в тыл противника с левого фланга прицельным огнем уничтожил танки националистов. Дезорганизованные боевики, оставшись без поддержки боевой техники, были уничтожены силами колонны. Благодаря умелым действиям старшего сержанта удалось избежать потерь личного состава и техники и прибыть в заданный район своевременно и без потерь.

Накануне оборонное ведомство рассказало о подвиге прапорщика Алексея Матькова, который, находясь под огнем противника, оперативно развернул и настроил станцию спутниковой связи. Затем силами экипажа обеспечил маскировку охрану ее позиций. Благодаря действиям Матькова в кратчайшие сроки была организована связь по резервным средствам спутниковой связи, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями и разгромить противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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