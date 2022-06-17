В результате украинских обстрелов Запорожья были повреждены электросети

Боевики Украины обстреляли город Васильевка Запорожской области, в результате чего повреждения получили электрические сети. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказали в военно-гражданской администрации региона.

«Сегодня был очередной обстрел, который по факту направлен против мирных жителей и против попыток местных властей восстановить нормальную жизнь в районе. Имеются порывы на электросетях, частично восстановлено силами ВГА к вечеру. Осколками посекло и жилую застройку, и объекты социальной инфраструктуры», — рассказал собеседник ТАСС.

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