Путин заявил, что штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно

Штурмовать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком нецелесообразно. Об этом 17 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

Он уточнил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном.

«Штурмовать эти укрепрайоны, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу [Донецку], нецелесообразно. Потому что приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил», — пояснил глава государства.

Российский лидер отметил, что сейчас идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов.

«Это, конечно, требует определенного времени. Контрбатарейная борьба там ведется», — добавил он, отметив серьезное преимущество Вооруженных сил РФ в артиллерии.

Ранее в этот день ВСУ атаковали Петровский район Донецка, выпустив в сторону города пять ракет из БМ-27 «Ураган». Обстрел был зафиксирован в 10:25 (совпадает с мск). Кроме того, спустя пять минут украинские националисты атаковали и Киевский район города. В 10:30 ВСУ выпустили туда пять снарядов калибром 155 мм.

Военный корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал кадры с места событий.

Как уточнили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР), из-за обстрела республики со стороны ВСУ 17 июня погиб один человек и еще девять ранены.

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, сообщил, что все шесть огневых точек ВСУ, с которых они 17 июня наносили удары по Донецку, подавлены.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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