В Тюменской области нашли тела пропавших девочек

В Тюменской области найдены тела пропавших девочек. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Вечером в пятницу в заливе реки Тавда пропали две девочки. Спустя некоторое время местные жители подняли из воды тело одного ребенка. На поиски второго были направлены водолазы и специалисты Государственной инспекции по маломерным судам.

«Найдено тело второго ребенка», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

В конце апреля были найдены тела пропавших в Бабаюртовском районе Дагестана трехлетних мальчиков. Сообщалось, что дети ушли в неизвестном направлении из селения Мазада. Позже их одежду обнаружили на берегу реки, а затем нашли и самих мальчиков в воде.