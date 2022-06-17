Подполковник ЛНР Марочко: часть боевиков Украины с завода «Азот» в Северодонецке сдалась в плен

Часть украинских националистов, находившихся на комбинате «Азот» в Северодонецке, сложили оружие, сообщил в пятницу, 17 июня, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия «Азот» в городе Северодонецке действительно некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен. Сейчас очень активно работают (украинские) заградотряды на территории предприятия. Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украины», — цитирует его Луганский информационный центр.

Марочко добавил, что численность сдавшихся в плен и их принадлежность к тем или иным подразделениям пока не разглашается в целях их безопасности, уточнила «Газета.Ru».

Ранее в этот день Марочко сообщал, что в промышленной зоне «Азота» закрепились подразделения РФ и ЛНР. Зачистка продолжается, но сложность вызывает использование украинскими боевиками инфраструктуры завода. Они прикрываются цистернами, в которых находятся ядохимикаты и взрывчатые вещества.

Минобороны РФ организовывало гуманитарные коридоры для спасения гражданских лиц на «Азоте», однако 15 июня украинские боевики сорвали выход по нему мирных жителей. По информации журналиста «Известий» Алексея Полторанина, тогда оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала тактику боевиков недопустимой и подчеркнула, что украинские неонацисты убивают тех мирных жителей, которые пытаются покинуть территорию «Азота».

В Донбассе идет спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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