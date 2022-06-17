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Шольц указал на необходимость сохранения диалога с Россией

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Канцлер Германии Олаф Шольц 17 июня указал на важность переговоров с Россией и прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне ситуации на Украине.

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«Абсолютно необходимо продолжать вести диалог с Путиным. Я буду продолжать это делать и дальше, как и президент Франции [Эммануэль Макрон]», — заявил Шольц в интервью агентству DPA.

Германский канцлер посоветовал некоторым странам последовать его примеру.

Между тем 14 июня президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Шольца за его стремление «сохранить равновесие» в отношениях между Киевом и Москвой.

3 июня Макрон отмечал, что Российскую Федерацию нельзя унижать, ведь рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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