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Токаев: Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР

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Казахстан не признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом 17 июня заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на земном шаре возникнет более 500 или 600 стран.

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«Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Говоря о взглядах в Казахстане на ситуацию на Украине, Токаев отметил, что мнения разные.

«Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются», — добавил он.

О том, что вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит, 22 февраля заявил министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди. Он пояснил, что Казахстан «исходит из основ международного права и основных принципов устава ООН».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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