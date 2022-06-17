Токаев: Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР

Казахстан не признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом 17 июня заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на земном шаре возникнет более 500 или 600 стран.

«Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Говоря о взглядах в Казахстане на ситуацию на Украине, Токаев отметил, что мнения разные.

«Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются», — добавил он.

О том, что вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит, 22 февраля заявил министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди. Он пояснил, что Казахстан «исходит из основ международного права и основных принципов устава ООН».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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