Прокачать закачку: Россия усилит цифровизацию нефтегаза

Российские энергетические компании смогут успешно реализовать проекты по цифровизации отрасли на фоне санкций, если скооперируют действия. Об этом рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин 16 июня на ПМЭФ-2022. Чиновник считает, что в условиях, когда российский рынок покинули крупнейшие мировые поставщики софта, энергетикам следует выбрать лидеров направлений разработок, а затем тиражировать свои технологии коллегам по отрасли. В этом случае Минцифры окажут как нормативную, так и, возможно, финансовую поддержку бизнесу, добавил заместитель министра. Его коллега — замглавы Минэнерго Павел Сорокин — считает, что такой подход позволит минимизировать риски при разработке новой продукции. Представители отрасли такую позицию поддержали, добавив, что отдельная компания не может разработать в одиночку весь перечень нужных программ, поэтому обмен технологиями будет полезен.

Деньги на цифру

С начала спецоперации РФ на Украине об уходе с российского рынка или приостановке продаж в РФ объявил целый ряд IT-вендоров, среди которых SAP, Oracle, Microsoft, IBM, Dell и другие.

По словам Максима Паршина, никакой катастрофы нет и не предвидится, в части софта у российских компаний есть готовность — ряд российских компаний попал под санкции еще в 2014 году и смог разработать собственные решения. Компании нефтегаза продвинулись дальше представителей многих других отраслей, добавил чиновник.

Цифровое развитие нефтегазового сектора в России сегодня вне конкуренции, считает директор по внешним связям BitRiver считает Андрей Лобода. Отрасль инвестировала порядка $50 млрд в российские разработки за последние 20 лет, добавил он, подчеркнув, что сегодня на отечественном рынке присутствует целый ряд крупных нефтегазовых компаний, каждая из которых имеет множество собственных цифровых разработок — например, «Роснефть», «Газпром нефть», «Татнефть» и другие.

Как писали «Известия», «Роснефть» успешно внедряет в производство корпоративные инновации. Это позволило компании уйти от импортных аналогов в добыче. Сегодня в линейке собственного наукоемкого ПО «Роснефти» — 16 продуктов для блока Upstream. В их числе симулятор гидроразрыва пласта (ГРП) «РН-ГРИД». Это первый в Евразии промышленный симулятор, который обеспечивает выполнение всех инженерных расчетов для проектирования и анализа операций гидроразрыва (ключевая технология обеспечения и интенсификации добычи нефти. — «Известия»). Информационная система «РН-КИН», также разработанная специалистами «Роснефти», позволяет анализировать выработку запасов месторождений и планировать исследования скважин, снижая издержки производства.

Директор по цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев в ходе обсуждения на ПМЭФ отметил, что компания много лет работает над внедрением собственных цифровых технологий и имеет ряд наработок, оказывая помощь другим участникам рынка. Например, в отрасли «Газпром нефть», возможно, единственная компания, которая на каждом предприятии установила отечественную автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП), добавил он. При этом топ-менеджер признал, что самостоятельно отдельная компания не сможет разработать весь необходимый софт, и лишь совместной работой с участием регуляторов возможно обеспечение всего перечня нужных технологий.

В ходе ПМЭФ другие компании тоже рассказали о своих планах импортозамещения IT-технологий на ближайшие годы. Например, директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева заявила, что компания стремится к 2030 году обеспечить 100% внутренних потребностей продуктами российских разработчиков, включая и собственные разработки госкорпорации.

В отрасли должны договориться о том, кто по каким IT-решениям будет лидировать, и делиться разработками с коллегами, отметил Максим Паршин. В этом случае в Минцифры будут готовы оказать как нормативную, так и, возможно, финансовую поддержку бизнесу, заключил замглавы министерства.

Процессоры для экономики

Первый замминистра энергетики Павел Сорокин также подчеркнул, что нефтегаз — это комплекс множества услуг и процессов, поэтому очень важна отраслевая кооперация. По его словам, отдельные предприятия не генерируют достаточно спроса, чтобы самостоятельно разрабатывать собственные продукты для всех задач. Именно при коллективном решении технологических задач компании смогут минимизировать риски производства и снизить издержки, уверен Павел Сорокин. По оценкам замминистра, российский рынок софта в нефтегазе может составлять сотни миллиардов рублей, при этом доля отечественной цифровизации там пока только 5–10%.

— Сейчас пришло время для создания действительно комплексных отечественных решений. Фундаментом является сочетание российской операционной системы, своих процессоров и набора прикладных сервисов, что в совокупности обеспечит решение всех задач развития российской экономики, — сказал «Известиям» генеральный директор ИВК Григорий Сизоненко.

Обсуждение консолидации ресурсов и компетенций ТЭК в сфере IT-разработок ведется на фоне споров относительно того, какое место в отрасли и на рынке в целом должны занять инхаус-разработки. Дискуссия касается не только добывающих и энергетических компаний. В мае стало известно, что Минцифры разрабатывает методические рекомендации для госкомпаний по проведению цифровой трансформации. Они, в частности, предусматривают ограничение до 30% доли расходов на разработку госпредприятиями софта для собственных нужд в общем цифровом бюджете.

Генеральный директор «Либерум Навитас» Айрат Мустафин сказал «Известиям», что инициатива, предложенная на ПМЭФ, правильная, причем не только для ТЭК, но и для всех системно значимых отраслей. Объединение ресурсов, стратегические альянсы — это способ решить задачу быстро и эффективно, отметил он. Очевидно, что ТЭК — флагман развития российской экономики и способен сыграть тут ключевую роль, тем более что именно в этой отрасли IТ играют в нашей стране особую роль, заключил специалист.