Колл-центр по выплатам на детей от 8 до 17 лет запустили в Башкирии

В Башкирии начал работу колл-центр по вопросам о выплатах на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом 17 июня сообщает Центр управления регионом (ЦУР).

По словам директора филиала республиканского центра соцподдержки населения в Уфе Аэлиты Салихкуловой, в последнее время возросло число обращений горожан по вопросам выплат. В связи с этим появление ситуационного центра поможет операторам.

Как отмечает «МедиаКорСеть», в республике также запустили Telegram-бот, который поможет гражданам узнать интересующую их информацию о выплатах.

11 мая 2022 года начались выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет. В тот же день председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что средства будут доставляться «Почтой России» или перечисляться на карты родителей. Для получения соответствующих выплат необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», многофункциональные центры или Пенсионный фонд России.