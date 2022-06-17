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Лукашенко назвал события на Украине элементом крупного передела мира

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Фото: ТАСС/Рамиль Ситдиков
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События на Украине являются элементом крупного передела мира. Об этом 17 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«То, что происходит в Украине, — это начало. Один из элементов крупного передела мира. Поэтому как будут развиваться события… Тяжелый случай. Будут ломать, крошить. И, знаете, трещать будут прежде всего небольшие и средние государства. Такие как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся. Их тоже будут крошить. Мир будет другой», — цитирует его «БелТА».

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Говоря о своей стране, Лукашенко заявил, что не может допустить, «чтобы нас вообще поляки окружили». «Это опасный вариант! И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали», — заявил глава Белоруссии.

Он также заверил, что президент России Владимир Путин не просил его об участии в спецоперации на Украине. «[Он] меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот Запад нас толкает в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт — линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его», — сказал Лукашенко.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами. По его мнению, «изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная, держава с ограниченным кругом приближенных, или, как еще говорят, допущенных к ней государств, и все нормы делового оборота международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы».

Ранее, 27 мая, президент США Джо Байден сказал, что следующее десятилетие будет определяющим в XXI веке. По его мнению, эти годы укажут на то, что случится с миром и определяющими его ценностями не только на ближайшее будущее, но и на многие поколения.

До этого, 25 марта, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что международные отношения переживают сильнейшее напряжение. По его словам, это происходит «в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами, а скорее неправдами, сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе всё и вся и вернуть однополярный мир».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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