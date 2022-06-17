Владельцы ОКН в Нижегородской области получат субсидии

В Нижегородской области владельцы объектов культурного наследия (ОКН) смогут получить субсидии на сохранение зданий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На получение денежных средств смогут рассчитывать физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по сохранению объектов культурного наследия.

В 2022 году власти направят на выплаты 35 млн рублей. Собственники смогут возместить до 70% от производственных затрат, а владельцы выявленных ОКН — до 50%, пишет ИА «НьюсНН».

В конце апреля в Нижнем Новгороде началась первая за 100 лет реставрация флигеля усадьбы Рукавишниковых. Стоимость контракта с подрядчиком составила более 80 млн рублей.