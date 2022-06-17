Девять человек ожидают суда за организацию сети казино на Ставрополье

В Новопавловске Ставропольского края по обвинению в организации незаконной игорной деятельности ожидают суда девять человек. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В апреле 2021 года в Кировском округе края была ликвидирована сеть подпольных игорных заведений. По данным следствия, ее организовали пятеро мужчин и четыре женщины.

Было установлено, что сеть просуществовала в течение двух лет. За это время доход от нее составил более 16 млн рублей, сообщает NewsTracker.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр») завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения.

16 июня 2022 года в Удмуртии по подозрению в организации подпольного игорного клуба в Малопургинском районе задержали жителя города Сарапул. Казино действовало в период с июля 2021 года по 16 июня 2022-го. На игры приезжали жители со всей республики.