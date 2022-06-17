Специализирующийся на технике Apple магазин CStore может закрыться

Монобрендовый магазин Apple CStore, принадлежащий «Связному», может свернуть свою деятельность. Об этом «Известиям» рассказал источник в компании-партнере нескольких производителей электроники.

Сейчас при попытке зайти на сайт сети магазинов c-store.ru осуществляется переход на портал «материнского» «Связного». При этом, как сообщили в контакт-центре «Связного», в Москве остался только один работающий магазин CStore — в ТЦ «Афимолл» в «Москва-Сити».

«В связи с уходом Apple с российского рынка прежнее развитие монобрендовых магазинов, в частности, CStore, больше невозможно. Поэтому мы консолидировали продажи бренда через сеть «Связной», — сообщил «Известиям» президент «Связного» Алексей Вуколов. — Это даст нам возможность оптимизировать затраты на организацию продаж и при этом оставаться конкурентными по цене».

СStore — не единственный монобрендовый магазин электроники, закрывшийся в РФ за последнее время. Например, с февраля 15 из 87 фирменных магазинов re:Store сократила Inventive Retail Group.

На прошлой неделе стало известно о том, что один из партнёров Huawei закрыл четыре из 19 торговых точек, работавших под брендом китайского производителя. Основной причиной этого является нехватка продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны, отмечали ранее участники рынка.