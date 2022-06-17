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Чижов заявил о неизменности ситуации на Украине при ее возможном вступлении в ЕС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Возможное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС) никак не скажется на урегулировании ситуации в этой стране. Об этом 17 июня заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

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«Думаю, это не имеет прямого отношения. Это определенный жест в адрес Киева», — сказал он «Интерфаксу».

Говоря о том, сколько времени может занять весь процесс решения по этому вопросу, Чижов предположил, что к «саммиту они должны управиться», однако о том, на каких условиях это произойдет, говорить преждевременно.

Ранее в этот день председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Она отметила, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию.

Также Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата Молдавии и отказала в рекомендации Грузии.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не против возможного вступления Украины в Евросоюз.

Вместе с тем 15 июня чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в союзе. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений. Также отрицательно на интеграцию Украины может быть настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

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