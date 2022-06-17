Минспорт и ПСБ договорились развивать ГЧП в сфере спорта

Министерство спорта и ПСБ договорились о развитии государственно-частного партнерства (ГЧП) в области спортивной инфраструктуры, индустрии и медицины. Соглашение о сотрудничестве подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и министр спорта Олег Матыцин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как пояснили в пресс-службе банка, участники соглашения будут «содействовать развитию производства спортивной продукции, внедрению цифровых решений и прогрессу научно-технологической деятельности в спорте». Речь, в том числе, идет о «применении механизмов импортозамещения при создании и модернизации инфраструктурных объектов и обеспечении спортивных организаций».

Также стороны поддержат создание экспертной системы технологических инноваций в области физической культуры и спорта.

В ПСБ отметили, что реализация договоренностей будет способствовать достижению целей, предусмотренных такими федеральными проектами, как «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и «Спорт — норма жизни», а также госпрограммой «Развитие физической культуры и спорта».

Петр Фрадков заявил, что ПСБ активно поддерживает данную сферу «как в рамках банка, так и за его пределами»: организует для своих сотрудников бесплатные занятия различными видами спорта, строит бесплатные площадки для уличного баскетбола по всей стране и участвует в продвижении детского и массового спорта. По его словам, соглашение с Минспорта закрепляет совместные планы «повышать доступность спорта, способствовать прогрессу отечественной спортивной медицины, содействовать импортозамещению и диверсификации в спортивной индустрии, а также реализации спортивных проектов ГЧП».

Олег Матыцин в свою очередь указал на то, что «государственно-частное партнерство на протяжении последних лет развивается повсеместно». «Это уникальная программа взаимодействия органов власти с представителями бизнеса, обмен необходимым опытом, специалистами и идеями», — заявил глава Минспорта. Он также выразил уверенность в том, что заключенные с ПСБ договоренности станут «важным шагом» на пути к общей цели — чтобы занятия спортом стали доступны всем россиянам.