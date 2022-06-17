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Инженера управления капстроительства в Воткинске обвинили в халатности

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В Воткинске (Удмуртия) инженера управления капитального строительства городской администрации обвинили в халатности при строительстве парка «Времена года». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, с августа 2019 по декабрь 2020 года обвиняемый осуществлял контроль за строительством парка. При этом он согласовал акты приемки работ, которые фактически не были выполнены или не соответствовали объемам, заявленным в контракте.

По результатам согласованных инженером актов подрядчику выплатили 18 млн рублей, пишет ИА «Сусанин».

Расследование уголовного дела по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность» завершено. В ходе следствия допрошено более 200 свидетелей. На имущество обвиняемого наложен арест.

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