Мужчина погиб при пожаре в частном доме на Вологодчине

В Чагодощенском районе Вологодской области в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Об этом ИА FlashNord сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел вечером 16 июня в поселке Чагода. К моменту прибытия спасателей огонь успел распространиться на площади 90 кв. м и перекинуться на хозпостройку.

В результате погиб 47-летний владелец дома. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем или дефект электрооборудования.

В тушении были задействованы 12 человек и четыре единицы техники.

17 июня по неизвестной причине пожар произошел в хозпостройке в Ростовской области. Погибли двое детей в возрасте двух и трех лет. Следователи возбудили уголовное дело.