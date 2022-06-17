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Двое детей погибли на пожаре в поселке в Ростовской области

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В Азовском районе Ростовской области в результате пожара в хозпостройке погибли двое маленьких детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Пожар произошел в пятницу, 17 июня, на территории поселка Кулешовка. По неустановленной причине загорелась хозяйственная постройка.

«Погибли двое мальчиков, которым было два и три года. По данному факту возбудили уголовное дело», — приводит сообщение прокуратуры RostovGazeta.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, организована проверка. Ход расследования уголовного дела надзорное ведомство взяло под контроль.

В конце мая в Ростовской области произошел пожар в частном доме в хуторе Мокросоленый Волгодонского района. Погибли 32-летняя женщина и двое ее детей в возрасте четырех и 13 лет. Следователи возбудили уголовное дело.

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