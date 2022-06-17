Председатель ПСБ призвал создать новую международную систему расчетов

Для восстановления кооперационных цепочек в промышленности необходимо в первую очередь создать новую систему финансовых расчетов международного уровня, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Основной проблемой сейчас является проведение банками расчетов компаний. Предприятия между собой могут договориться, даже несмотря на санкционные ограничения, а вот проведение банками разных стран расчетов по этим договоренностям находится под жестким санкционным контролем и регулированием, и это становится «бутылочным горлышком» для промышленности», — сказал он во время сессии «Трансформация кооперационных цепочек: новые возможности и перспективы».

По словам Фрадкова, будет сделан «большой шаг вперед», когда появится своя «система расчетов», отечественная, но, по сути, международная.

В этой связи он напомнил о санкциях, введенных в 2014 году: тогда Банк России «начал работать над собственными системами расчета НСПК, СПФС и другими необходимыми в сложившихся реалиях инструментами».

«Если бы этих систем сейчас не было, — указал председатель ПСБ, — мы бы жили в совершенно другой действительности, так как остановились бы все платежи внутри страны». «Поэтому разработка международной системы платежей с дружественными странами, площадок клиринга платежей в национальных валютах — первостепенная задача, если мы говорим о восстановлении и организации кооперационных цепочек», — подчеркнул Фрадков.

Он добавил, что сейчас тестируются «различные варианты проведения расчетов и финансовых операций».