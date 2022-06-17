Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин назвал США великой державой
Мир
Токаев назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами и высказался о возможности их признания
Мир
Путин заявил о нецелесообразности штурма позиций ВСУ под Донецком
Экономика
Глава ВТБ назвал доллар самым мощным оружием Запада
Мир
Скончался французский актер Жан-Луи Трентиньян
Политика
Путин заявил, что проблем по Крыму не было бы в случае нормальных отношений с Украиной
Экономика
Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России
Мир
Британский премьер Джонсон снова прибыл в Киев
Мир
Путин назвал бредом воровство Западом собственности у российского бизнеса
Политика
В Совфеде допустили превращение Зеленского в диктатора
Мир
Пушилин заявил об уничтожении шести обстреливавших Донецк позиций ВСУ

Председатель ПСБ призвал создать новую международную систему расчетов

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для восстановления кооперационных цепочек в промышленности необходимо в первую очередь создать новую систему финансовых расчетов международного уровня, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Основной проблемой сейчас является проведение банками расчетов компаний. Предприятия между собой могут договориться, даже несмотря на санкционные ограничения, а вот проведение банками разных стран расчетов по этим договоренностям находится под жестким санкционным контролем и регулированием, и это становится «бутылочным горлышком» для промышленности», — сказал он во время сессии «Трансформация кооперационных цепочек: новые возможности и перспективы».

По словам Фрадкова, будет сделан «большой шаг вперед», когда появится своя «система расчетов», отечественная, но, по сути, международная.

В этой связи он напомнил о санкциях, введенных в 2014 году: тогда Банк России «начал работать над собственными системами расчета НСПК, СПФС и другими необходимыми в сложившихся реалиях инструментами».

«Если бы этих систем сейчас не было, — указал председатель ПСБ, — мы бы жили в совершенно другой действительности, так как остановились бы все платежи внутри страны». «Поэтому разработка международной системы платежей с дружественными странами, площадок клиринга платежей в национальных валютах — первостепенная задача, если мы говорим о восстановлении и организации кооперационных цепочек», — подчеркнул Фрадков.

Он добавил, что сейчас тестируются «различные варианты проведения расчетов и финансовых операций».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022