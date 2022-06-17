В Совфеде отреагировали на рекомендацию ЕК дать Украине статус кандидата в ЕС

Решение Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза — это сугубо политическое решение. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это политическое решение. Они еще неделю назад говорили о том, что Украина не соответствует критериям даже для того, чтобы стать кандидатом. Я не уверен, что они до конца приняли это решение, потому что в Евросоюзе разные политики могут делать разные заявления. <…> Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен [может говорить] одно, [председатель Евросовета] Шарль Мишель — другое, [глава дипломатии ЕС] Жозеп Боррель — третье, а лидеры государств, входящих в ЕС, — четвертое», — отметил он.

Как подчеркнул политик, если решение о предоставлении Украине статуса кандидата будет принято, оно станет чисто политическим, так как не будет соответствовать правилам и нормам ЕС.

Ранее в этот день Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом она отметила, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию.

Решение о предоставлении статуса кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

На данный момент официальными кандидатами в члены ЕС являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания. Они получили статус с 1999 по 2014 год.

16 июня чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в ЕС. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений. Также отрицательно на интеграцию Украины может быть настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

16 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.